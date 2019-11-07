جثمان النعيم يصل اليوم والتغيير تطالب بتشريح الجثة

يصل البلاد فجر اليوم جثمان الشرطي نزار النعيم والذي توفى بالقاهرة في ظروف غامضة أمس الأول عقب تصريحاته التي كشف فيها لمصادر، عن امتلاكه أدلة تثبت تورط ضباط في فض الاعتصام، في وقت طالبت “قوى الحرية والتغيير”، بتشريح جثمان النعيم قبل دفنه، وقالت في بيان بحسب صحيفة الجريدة، إن وفاته أثارت كثيراً من اللغط والجدل؛ لذلك لا نرضى أن نترك جثمان الشهيد لهكذا مغالطات قبيل دفنه وكشفت عن ملابسات لازمته منذ الوهلة الأولى لمرضه، وشددت على ضرورة إعلان نتيجة التشريح للملأ عقب الفراغ من عملية التشريح.

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ودعت لجان المقاومة والثوار إلى استقبال جثمان البطل بمطار الخرطوم بعد عودته من القاهرة، وتشييعه بما يليق بمكانته، لأنه لم يتأخر في يوم عن واجب، ولم يتباطأ عن قول الحق. وأردف البيان: لقد كان شهيدنا نزار آية من آيات الزمان شجاعةً يعرفها عنه القاصي والداني.

من جهتها طالبت لجان المقاومة بالعباسية الثوار التحلي بالصبر والهدوء إلى حين تشريح الجثمان وذكرت في بيان مقتضب ان شقيق النعيم اصطحبه إلى المستشفى بعد تردي وضعه الصحي وأبلغه الطبيب أنه مات نتيجة ذبحة صدرية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)