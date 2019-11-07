مساعد “مناوي”: “قوى التغيير” خانت العهد وانفردت بالسلطة

التاريخ: 07-نوفمبر-2019
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إتهم رئيس وفد حركة جيش تحرير السودان جناح “مناوي” الدكتور جمعة الوكيل قوى الحرية والتغيير بـ”خيانة العهد” وسرقة وظلم الآخرين والانفراد بالسلطة.
وقال الوكيل إن “قوى التغيير” جسم “هلامي” وبه الكثير من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
وأضاف: القوى غير المسلحة “تلاعبت علينا” واستغلوا وجودنا خارج السودان وشكلوا الحكومة دون الرجوع إلينا رغم مطالبتنا لهم بالمهلة حتى توقيع الاتفاق.
وأكد الوكيل بحسب صحيفة الجريدة، أن الجبهة الثورية جزء من “قوى التغيير” والثورة وستدخل في كافة اللجان الموجودة في إعلان الحرية والتغيير وقريباً جداً ستلتقي بهم في اجتماعات. وقال “سنطالب بمشاركتنا في كل المؤسسات الموجودة واذا رفضوا “المليونيات موجودة” وسنخرج ملايين المليونيات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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