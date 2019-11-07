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سيف الدين عبد العال شهيداً جديداً للثورة بالقضارف

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 07-نوفمبر-2019

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سيف الدين عبد العال شهيداً جديداً للثورة بالقضارف

 

التحق سيف الدين عبد العال البالغ من العمر “21 عاماً”، بركب شهداء ثورة ديسمبر بالقضارف.

 

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وبحسب آخر اصيب سيف تادين بعبوة غاز مسيل للدموع  في الرأس أثناء مواكب 30 يونيو، بالقضارف. وظل يعاني من آثار الاصابة طوال الاشهر الاربعة الماضية الى ان انتقل الى الرفيق الاعلى صباح أمس الاربعاء.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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