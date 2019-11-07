سيف الدين عبد العال شهيداً جديداً للثورة بالقضارف

التاريخ: 07-نوفمبر-2019 فى : حوادث 7 مشاهدة التحق سيف الدين عبد العال البالغ من العمر “21 عاماً”، بركب شهداء ثورة ديسمبر بالقضارف. Advertisements وبحسب آخر اصيب سيف تادين بعبوة غاز مسيل للدموع في الرأس أثناء مواكب 30 يونيو، بالقضارف. وظل يعاني من آثار الاصابة طوال الاشهر الاربعة الماضية الى ان انتقل الى الرفيق الاعلى صباح أمس الاربعاء. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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