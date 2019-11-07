تجدد الاشتباكات بين قبيلتي دار نعيلة والغلفان بجنوب كردفان

تجددت الاشتباكات بين قبيلتي دار نعيلة والغلفان بجنوب كردفان، مما أسفر عن قتل اثنين وستة جرحى آخرين من الغلفان، في الوقت الذي وقعت فيه مذكرة لوقف العدائيات لحين انعقاد مؤتمر آخر بوساطة من المجلس السيادي.
وقال نائب أمير الغلفان المك علي حمدين بحسب صحيفة الجريدة، أن الاشتباكات بين القبيلتين هي أحداث قديمة متجددة منذ العام 2005 وخلال تلك الفترة حدثت كثير من الوساطات، وقال هنالك خروقات في المذكرة التي وقعت بين الطرفين من قبل الحكومة ودار نعيلة، ودعا إلى ضرورة التزام المجلس السيادي بالبنود التي تم وضعها من قبل الغلفان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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