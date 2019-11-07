بعد اختياره مديراً لقسم الأخبار.. الاتفاق على أبو الجوخ رغم رفض القلة

اتفق الغالبية العظمى من أهل الإعلام على اختيار الصحفي ماهر أبو الجوخ رئيساً لقسم الأخبار بالتلفزيون القومي رغم الهجوم الشرس الذي شنه عليه بعض من العاملين بالتلفزيون.
من جانبهم دافع الكثيرون من زملاء المهنة عن الصحفي ماهر أبو الجوخ بأنه شخصية ذات كفاءة عالية وجديرة بالمنصب لإمكاناته المتميزة التي يمتلكها لتسيير دفة العمل بقسم الأخبار بالتلفزيون القومي، فيما طالب البعض بأن يتانى مهاجموه داخل التلفزيون وأن لا يتسرعوا في إصدار الأحكام عليه حتى لا يكون هجومهم غير مبرر و سيرون ثمرة ذلك الاختيار بلا ظلم أو مجاملة ما دام أن الهدف هو التجويد وإعطاء مساحات أكبر للمميزين لأنه لم يأتِ للتشفي أو الإقصاء، بحسب صحيفة السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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