قناة فضائية شهيرة تفاوض إيمان بركية

أفاد مصدر بقناة فضائية شهيرة عن اتفاق ادارة القناة على التعاقد مع مذيعة قناة الشروق الفضائية إيمان بركية. Advertisements واضاف المصدر بحسب آخر لحظة ان اجتماع ادارة القناة وافق بالاجماع على الخطوة، وانه سيتم خلال اليومين القادمين الاتصال بالمذيعة والتفاوض معها، مشيراً الى ان بركية تعتبر اضافة كبيرة للقناة في حال التوصل معها الى اتفاق. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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