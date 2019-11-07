ثنائية تجمع بين محمد ميرغني وفرفور

يجري الفنان جمال فرفور هذه الايام بروفات متواصلة لعدد من الاغنيات الجديدة من الحان الفنان الكبير محمد ميرغني منها عدة اغنيات من كلمات الشاعرة الراحلة آمنة خيري.
وقال فرقور بحسب آخر لحظة، انه في غاية السعادة بالتعاون الفني مع فنان بقامة محمد ميرغني والتغني بالحانه، وهو يدين له بالكثير حيث سبق وان سمح له من قبل بترديد جميع اعماله الغنائية بلا استثنا.. مؤكداً ان الاغنيات الجديدة التي اهداها له سترى النور قريباً.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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