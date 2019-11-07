النائب العام يرأس هيئة الاتهام في قضية مقتل معلم خشم القربة

التاريخ: 07-نوفمبر-2019
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ترأس النائب العام مولانا تاج السر الحبر بمحكمة أم درمان وسط أمس هيئة الاتهام فى قضية مقتل معلم خشم القربة والتي يواجه الاتهام فيها منسوبين من جهاز المخابرات العامة.
وقال قاضي المحكمة الصادق عبد الرحمن في بداية الجلسة إن النائب العام له حق أصيل في الظهور أمام المحاكم، بحسب صحيفة السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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