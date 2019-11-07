النائب العام يرأس هيئة الاتهام في قضية مقتل معلم خشم القربة

التاريخ: 07-نوفمبر-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة ترأس النائب العام مولانا تاج السر الحبر بمحكمة أم درمان وسط أمس هيئة الاتهام فى قضية مقتل معلم خشم القربة والتي يواجه الاتهام فيها منسوبين من جهاز المخابرات العامة. Advertisements وقال قاضي المحكمة الصادق عبد الرحمن في بداية الجلسة إن النائب العام له حق أصيل في الظهور أمام المحاكم، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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