العثور على جثة مواطن بشارع البلدية الخرطوم

التاريخ: 07-نوفمبر-2019 فى : حوادث 0 مشاهدة عثر على جثة مواطن نهار أمس باستوب شارع البلدية بالخرطوم . وفور علمها بالواقعة أسرعت شرطة النجدة ، ومن ثم حضرت شرطة الشمالي وتم تحريز المكان ، وإتخذت الإجراءات القانونية وذلك لمعرفة أسباب الوفاة . Advertisements وتم فتح البلاغ تحت المادة 51 ، ولاحظ ان المواطن المرحوم يبلغ من العمر مابين 65_ 70 عاماً بحسب صحيفة الدار . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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