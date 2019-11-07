توقعات بهطول أمطار في (6) ولايات

التاريخ: 07-نوفمبر-2019 فى : أخبار 1 مشاهدة توقعت الهيئة العامة للأرصاد، هطول أمطار خفيفة بكل من ساحل البحر الاحمر، كسلا، القضارف، الجزيرة، النيل الأبيض، النيل الازرق، وذلك خلال الساعات القادمة. Advertisements وأشارت الهيئة في موقعها الرسمي امس وفقاً لآخر لحظة، الى تأثر مناطق اقصى شمال البلاد بالغبار المثار. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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