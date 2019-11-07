أيلولة أسهم الطاهر التوم بـ”سودانية 24″ لمجموعة “محجوب أولاد”

اكتمل أمس الاتفاق على شراء أسهم الإعلامي الطاهر حسن التوم في قناة “سودانية 24” وخروجه من الشراكة، وآلت باكتمال هذا الإجراء ملكية أسهم قناة “سودانية 24 ” وأسماء العمل التابعة لها بنسبة 100% لمجموعة محجوب أولاد.

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وتكتمت الأطراف على قيمة الصفقة؛ فيما أكد الطاهر حسن التوم أن عملية انتقال الأسهم ستتم خلال (3) أشهر بعد التأكد من التزام الأطراف بمتطلبات الصفقة، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)