سحب ترخيص صيدليتين وشركة مستلزمات طبية

أعلن المجلس القومي للأدوية والسموم عن سحب رخص صيدليتين وشركة مستلزمات طبية فضلاً عن فرض غرامة مالية وإنذار نهائي لصيدليات بسبب وجود أدوية مهربة.

وكشف المجلس في تعميم صحفي أمس عن ضبط “8” مصانع عشوائية إحداها يقوم بخلط الجبص مع بدرة الأطفال. وكشف المجلس عن عقده اجتماعا مع رئيس مباحث حماية المستهلك الأسبوع الماضي حول الإعلانات غير الأخلاقية للترويج عن أدوية معظمها يدخُل البلاد عن طريق التهريب والاتفاق على محاربة الظاهرة.

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وناشد المجلس بحسب صحيفة السوداني، رئيس القضاء بتخصيص محاكم متخصصة لمعاقبة المُتلاعبين بصحة المواطن وإيقاع أغلظ العقوبات بحقهم حتى لا يتجرأ أحد بالمتاجرة في علاج المواطنين، وحذر المجلس العاملين بالقطاع الصحي والمواطنين من التعامل مع الذين يروجون للأدوية مجهولة المصدر عن طريق الوسائط المتعددة. ولوح المجلس باتخاذ إجراءات قانونية بالتعاون مع مباحث حماية المستهلك ضد أي جهه تقوم بالترويج غير الأخلاقي للأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية وذلك بحسب قانون الأدوية والسموم لسنة 2009م الذي يمنع الممارسات الخاطئة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)