معلومات جديدة بشأن صادر الماشية

التاريخ: 07-نوفمبر-2019 فى : أخبار 4 مشاهدة نفت وزارة الثروة الحيوانية ان تكون قد قامت بابلاغ المنظمة العالمية لصحة الحيوان بوجود مرض حمى الوادي المتصدع وسط الماشية. Advertisements وقال وزير الثروة الحيوانية ابشر علم الدين بحسب آخر لحظة ان وزير الصحة هو من ابلغ المنظمة العالمية لصحة الحيوان بوجود اصابات وسط الماشية قبل ان نقول نحن في الوزارة ذلك، مما اضطر الوزارة لاصدار قرار بايقاف الصادر لعدم رغبة الوزارة الدخول في نزاعات ومناكفات مع الصحة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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