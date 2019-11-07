معلومات جديدة بشأن صادر الماشية

التاريخ: 07-نوفمبر-2019
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نفت وزارة الثروة الحيوانية ان تكون قد قامت بابلاغ المنظمة العالمية لصحة الحيوان بوجود مرض حمى الوادي المتصدع وسط الماشية.
وقال وزير الثروة الحيوانية ابشر علم الدين بحسب آخر لحظة ان وزير الصحة هو من ابلغ المنظمة العالمية لصحة الحيوان بوجود اصابات وسط الماشية قبل ان نقول نحن في الوزارة ذلك، مما اضطر الوزارة لاصدار قرار بايقاف الصادر لعدم رغبة الوزارة الدخول في نزاعات ومناكفات مع الصحة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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