وفاة نزيل داخل السجن بالحصاحيصا

التاريخ: 07-نوفمبر-2019 فى : حوادث 11 مشاهدة تحقق شرطة الحصاحيصا في البلاغ المدون تحت المادة 51 إجراءات الوفاة في ظروف غامضة ، بعد وفاة نزيل بسجن الحصاحيصا . وتشير الوقائع الى أنه تم نقل المتوفي للمستشفى بغرض العلاج ليتم الإبلاغ عن وفاته بواسطة نظامي . Advertisements عليه إتخذت الشرطة كافة اجراءاتها القانونية اللازمة ، وبواسطة أمر تشريح صادر من النيابة تم نقل الجثة للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة . والجدير بالذكر أن المتوفي قد تم القبض عليه في بلاغ جنائي بحسب صحيفة الدار . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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