استمرار أزمة المياه بـ”الأزهري”

التاريخ: 07-نوفمبر-2019
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تطاولت أزمة مياه الشرب في أحياء الأزهري جنوبي الخرطوم، ودخلت عامها الثاني دون جدوى، فيما أكدت لجان المقاومة بالحي والمواطنين وجود أيادٍ تفتعل الأزمة.
وطالب شباب المقاومة بحي الأزهري، بتصعيد قضية المياه المتصاعدة في مربعات “17 و 16 و 14 و 15″، وخاطبوا المصلين في مساجد الحي الجمعة الماضية بضرورة تقصي الأزمة التي يرون أنها مفتعلة من جهات لها المصلحة في غضب المواطنين.
وأجمع مواطنون بالحي بحسب صحيفة السوداني، على أن المياه جرت في “المواسير” لمدة 21 يوماً فقط خلال العام 2019، وقالوا إن مصدر المياه الرئيسي في الحي الشراء من “كاروهات” المياه.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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