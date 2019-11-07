الاصلاح الآن: المشاركة في حرب اليمن غير شرعية

التاريخ: 07-نوفمبر-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة قطع حزب الإصلاح الآن، بأن مشاركة الجيش السوداني في حرب اليمن غير شرعية، كونها مخالفة لقوانين البلاد التي تنص على أن أية مشاركة خارجية للجيش ينبغي أن يوافق عليها البرلمان، وهو الأمر الذي لم يحدث عندما قررت الحكومة مشاركتها قبل عامين. Advertisements ووفقاً لآخر لاحظة، طالب نائب رئيس الحزب حسن رزق، الحكومة بسحب القوات السودانية من اليمن بصورة فورية، وقال يجب أن ننسحب اليوم قبل الغد. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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