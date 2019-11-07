وقفة احتجاجية لأسر المعتقلين بالسجون المصرية

التاريخ: 07-نوفمبر-2019 فى : أخبار 3 مشاهدة تنظم أسر المعتقلين بالسجون المصرية في الواحدة من ظهر اليوم، وقفة احتجاجية امام السفارة المصرية بالخرطوم، للمطالبة باطلاق سراح الشباب السودانيين المعتقلين في السجون المصرية منذ عامين. Advertisements وقالت أسر المعتقلين بحسب آخر لحظة ان ابناءهم عبد الله، الحسن، المقداد” يقبعون بسجن طرة منذ العام 2017. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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