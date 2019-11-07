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وقفة احتجاجية لأسر المعتقلين بالسجون المصرية

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 07-نوفمبر-2019

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وقفة احتجاجية لأسر المعتقلين بالسجون المصرية

 

تنظم أسر المعتقلين بالسجون المصرية في الواحدة من ظهر اليوم، وقفة احتجاجية امام السفارة المصرية بالخرطوم، للمطالبة باطلاق سراح الشباب السودانيين المعتقلين في السجون المصرية منذ عامين.

 

 

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وقالت أسر المعتقلين بحسب آخر لحظة ان ابناءهم عبد الله، الحسن، المقداد” يقبعون بسجن طرة منذ العام 2017.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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