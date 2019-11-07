الصحة العالمية تحذر من وصول الكوليرا للخرطوم

التاريخ: 07-نوفمبر-2019
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أكدت منظمة الصحة العالمية، أن خطر انتشار مرض الكوليرا في السودان حقيقي، إذا لم تتم إدارة الأمر بشكل صحيح، وحذرت من عواقب وخيمة حال وصول خطر المرض إلى ولاية الخرطوم.
وقالت ممثلة المنظمة في السودان نعيمة الجسير، في بيان صحفي ، أمس بحسب آخر لحظة، إن نظام الصحة العامة يتأثر في البلاد بالأزمة الاقتصادية والفيضانات الأخيرة والتفشي المستمر للأمراض المعدية.
وأوضح البيان، أنه بناءً على طلب وزير الصحة د.أكرم التوم، تعمل المنظمة عن كثب مع الشركاء لمنع وصول الكوليرا إلى ولاية الخرطوم.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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