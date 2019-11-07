“الإعلام”: الجرائم ضد الصحفيين لن تمر دون عقاب

أكد وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام الرشيد سعيد، أن الجرائم التي ارتكبت ضد الصحفيين أيام النظام السابق لن تمر دون محاسبة، ونوه إلى أن الإفلات من العقاب على تلك الجرائم قضية وطنية عامة بعد 30 عاماً من الديكتاتورية.

وشدد الرشيد في الاحتفال باليوم الدولي لوضع حد للإفلات من العقاب على الجرائم ضد الصحفيين السودانيين بوزارة الثقافة والإعلام بالتعاون مع مكتب اليونسكو بالخرطوم واللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة ومنظمة العون الإيطالي والسفارة البريطانية في السودان، شدد على أن العقاب سيبدأ من أعلى مستويات الدولة في النظام السابق، مؤكداً عدم وجود إفلات من عقاب، وأكد عدم وجود خطوط حمراء للقضايا أو الأشخاص ما لم تمس الحريات الفردية.

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وأعلن سعيد بحسب صحيفة السوداني، الاستعداد للعمل مع منظمة الأمم المتحدة في وضع خطة وطنية تكافح الإفلات من العقاب، فضلاً عن ترحيبه بقبول مقترحات بشأن تكوين فريق متكامل يدفع بالعمل نحو حرية الصحافة.

وقال سعيد إن الحرية هي الأساس والقوانين تأتي لتنظيم العلاقات وتبيان الحقوق والواجبات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)