تهديد بإيقاف الدراسة حال تكررت الاعتداءات على المعلمين

هددت الهيئة النقابية لعمال ولاية الخرطوم بسحب المعلمين من المدارس وإيقاف الدراسة حال تكررت الاعتداءات على المعلمين والمؤسسات التعليمية من قبل لجان المقاومة والطلاب ومن قبل لجنة المعلمين.

وحذرت الهيئة من تهديد المعلمين، وحرضت منسوبيها على فتح بلاغات في مواجهة أي اعتداء، وأشارت إلى حدوث اعتداءات على المعلمين ببعض مدارس الخرطوم وتعرضهم لأذى جسيم.

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واستنكر الأمين العام للهيئة النقابية لعمال ولاية الخرطوم عبد الله بابكر لمصادر، ما وصفه بالهجمة الشرسة والمنظمة للنيل من منظومة القيم والأخلاق بالمدارس بالهجوم على المعلمين، وأعلن عن رفع مزكرة لوالي الخرطوم طالبوا فيها بتوفير الحماية، وقال: “في حال عدم توفير الحماية سيتم سحب المعلمين وتوقُّف الدراسة”.

فيما أكد عدد من المعلمين بحسب صحيفة السوداني، اقتحام مدارسهم من قبل لجان المقاومة ولجنة المعلمين، ما أدى لتوقف الدراسة في مدارس، وانتقدوا سلوك بعض الطلاب في التعامل مع معلميهم وفقدان هيبة المعلم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)