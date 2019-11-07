مقتل شاب أثناء سير قضية قتل أخيه

تقدم الأستاذ مأمون عبده المحامي بطلب لتأجيل الجلسة المعلنة بالأمس لمحاكمة المتهم بقتل المجني عليه الضو فتح الرحمن ، الذي لقى مصرعة على أثر خلافات بين أبناء منطقة الديوم والشعبية بعد إنتهاء حفل غنائي للترفيه عن المشاركين في صيانة المدارس .

وكانت المحكمة من المفترض أن تستمع لقضية الإتهام إلا أن مقتل أخ القتيل أحمد فتح الرحمن على أثر مشاجرة بمنطقة السامراب وطعنه بسكين أدت الى وفاته ، قامت على أثرها المحكمة بتأجيل الجلسة المعلنة وذلك لمشاركة أولياء الدم في متابعة الإجراءات في مقتل أخ القتيل أحمد فتح الرحمن الذي تسلمت أسرته جثمان من مشرحة أم درمان وتشييعه في موكب حزين .

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وبحسب صحيفة الدار قامت شرطة السامراب بتدوين بلاغ في مواجهة المتهم تحت المادة 130 من القانون الجنائي .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )