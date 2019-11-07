وزيرة الخارجية: الحكومة جادة في إجراء انتخابات نزيهة

أجرت وزيرة الخارجية، أسماء محمد عبد الله محادثات مكثفة مع نائبة مستشار الامن القومي الامريكي الافريقي إيلين وولش، على هامش مشاركتها بواشنطن في الاجتماع الثلاثي التشاوري بين مصر والسودان وأثيوبيا حول سد النهضة.

وأكدت المسؤولية الامريكية موقف بلادها الداعم للحكومة الجديدة في كافة مراحل الدعم بدءا من دعم الاحتياجات الاقتصادية العاجلة، ودعم جهود السلام، وانتهاء بالعمل على إسقاط اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب.

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من جهتها اكدت الوزيرة بحسب آخر لحظة ان الحكومة الانتقالية ستعمل على التحضير لقيام انتخابات نزيهة في البلاد رغم التحديات الإجرائية واللوجستية المحيطة بذلك، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي وجهات أخرى، أبدت استعدادا لتقديم الدعم الفني، في هذا الصدد، من تدريب ورفع قدرات.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)