واشنطن: سنقدم دعماً للخرطوم في الاحتياجات الاقتصادية “العاجلة”

قالت مسؤولة أمريكية رفيعة إن بلادها ستقدم دعما الخرطوم في الاحتياجات الاقتصادية “العاجلة” وجهود إحلال السلام، فضلا عن دعمها لإزالة اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب.

والتقت نائبة مستشار الأمن القومي لإفريقيا إيلين وولش بوزيرة الخارجية أسماء عبد الله التي تشارك في اجتماع حول لسد النهضة بواشنطن.

وأكدت وولش ترحيب بلادها بالمجهود الكبير الذي ظلت تبذله الحكومة الانتقالية على الرغم من قصر فترة تكوينها، مؤكدةً أن هذه الخطوات تلقى ترحيباً ودعماً من الولايات المتحدة، وأكدت على موقف واشنطن الداعم للخرطوم في كل المناحي، مؤكدة أهمية استقرار السودان، وأشادت بالدور الذي ظل يؤديه السودان في تحقيق السلام في بعض دول الجوار مثل جنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى.

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وفي السياق، أحاطت أسماء المسؤولة الأمريكية بالخطوات التي اتخذتها الحكومة والأولويات التي وضعتها وعلى رأسها تحقيق السلام، ومعالجة الوضع الاقتصادي، ورد المظالم، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)