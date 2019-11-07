“التربية” تُحدِّد رسوم امتحانات الشهادة وتُحذِّر من زيادتها

التاريخ: 07-نوفمبر-2019 فى : أخبار 3 مشاهدة حذرت وزارة التربية، المؤسسات التعليمية من زيادة رسوم امتحانات الشهادة الثانوية عن المبالغ التي حددتها. وأصدرت الوزارة مرسوماً وفقاً لمصادر، حدد مبلغ (170) جنيهاً رسوماً للطلاب النظاميين الجالسين للامتحان للمرة الأولى، و(220) جنيهاً لطلاب ”الإعادة”، بينما بلغت رسوم الطلاب الأجانب (750) جنيهاً. Advertisements وأكد مدير عام الوزارة د. محمد إبراهيم بحسب صحيفة السوداني، ورود شكاوى تتعلق بتحصيل المدارس رسوما أكثر مما تحدده وزارته، داعياً إدارات التعليم للالتزام بما ورد في بيان الوزارة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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