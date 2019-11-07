اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

العثور على جثة طفل بالقرب من السكة حديد بولاية الجزيرة

0 نشر
manal 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 07-نوفمبر-2019

9 مشاهدة

العثور على جثة طفل بالقرب من السكة حديد بولاية الجزيرة

دونت شرطة قسم المدينة بولاية الجزيرة بلاغاً تحت المادة 51 إجراءات الوفاة في ظروف يكتنفها الغموض بالقرب من السكة حديد بولاية الجزيرة .

وتعود التفاصيل الى أن بلاغ ورد لدى دائرة الإختصاص يفيد فيه المبلغ عن جثة طفل ملقاة بالشارع العام .

Advertisements

عليه تحركت قوة من الشرطة واتخذت الإجراءات القانونية والفنية من الرسم الكروكي ورفع البصمات .

وبحسب صحيفة الدار بأورنيك جنائي صادر من النيابة نقلت الجثة للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة .

 

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العثور على جثة طفل بالقرب من السكة حديد بولاية الجزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا