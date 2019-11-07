العثور على جثة طفل بالقرب من السكة حديد بولاية الجزيرة

التاريخ: 07-نوفمبر-2019
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دونت شرطة قسم المدينة بولاية الجزيرة بلاغاً تحت المادة 51 إجراءات الوفاة في ظروف يكتنفها الغموض بالقرب من السكة حديد بولاية الجزيرة .
وتعود التفاصيل الى أن بلاغ ورد لدى دائرة الإختصاص يفيد فيه المبلغ عن جثة طفل ملقاة بالشارع العام .
عليه تحركت قوة من الشرطة واتخذت الإجراءات القانونية والفنية من الرسم الكروكي ورفع البصمات .
وبحسب صحيفة الدار بأورنيك جنائي صادر من النيابة نقلت الجثة للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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