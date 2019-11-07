العثور على جثة طفل بالقرب من السكة حديد بولاية الجزيرة

دونت شرطة قسم المدينة بولاية الجزيرة بلاغاً تحت المادة 51 إجراءات الوفاة في ظروف يكتنفها الغموض بالقرب من السكة حديد بولاية الجزيرة .

وتعود التفاصيل الى أن بلاغ ورد لدى دائرة الإختصاص يفيد فيه المبلغ عن جثة طفل ملقاة بالشارع العام .

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عليه تحركت قوة من الشرطة واتخذت الإجراءات القانونية والفنية من الرسم الكروكي ورفع البصمات .

وبحسب صحيفة الدار بأورنيك جنائي صادر من النيابة نقلت الجثة للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )