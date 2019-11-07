البرهان ومشار الى كمبالا اليوم

التاريخ: 07-نوفمبر-2019 فى : أخبار 5 مشاهدة Advertisements يغادر رئيس المجلس الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان صباح اليوم الى العاصمة اليوغندية كمبالا يرافقه رئيس الحركة الشعبية المعارضة، رياك مشار في طائرة واحدة. بحسب آخر لحظة للمشاركة في الاجتماع الذي يجمع زعيم المعارضة ورئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت للتباحث حول القضايا العالقة باتفاقية سلام جنوب السودان. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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