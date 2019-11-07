النائب العام يتابع جلسة محاكمة المتهمين في مقتل المعلم احمد الخير…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يتابع صباح اليوم النائب العام تاج السر علي الحبر جلسة محاكمة المتهمين بمقتل الشهيد احمد الخير بمحكمة امدرمان وسط.

حيث يواجه أكثر من ثلاثون من منتسبي جهاز الامن تهما بالاشتراك في مقتل المعلم بخشم القربة الذي تم اعتقاله إبان الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد وتم تعذيبه حتي توفي متأثرا بذلك. المادة السابقة قطر تسعى سعياً حثيثاً لرفع اسم السودان من قائمة الارهاب…. المقالة القادمة سيرة و(اتفتحت).. بقلم رجاء نمر

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