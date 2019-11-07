- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
وصف حزب المؤتمر الشعبي، وزراء الحكومة الانتقالية بأنهم كوارث، ووصف أداءهم بالضعيف جداً، وقال إنّهم أفلحوا في إطلاق التصريحات الغريبة أكثر من فلاحهم في إنجاز عملهم، وأكّد أنّ حكومة حمدوك فشلت فشلاً ذريعاً في حل أزمات المُواطنين.
وأكّد الأمين السياسي للحزب د. إدريس سليمان حسب “باج نيوز” أمس، أنّ سُوء الإدارة هو سبب استمرار أزمات الخُبز والمُواصلات، والوضع القائم أصبح أكثر سُوءاً مِمّا كان عليه بالعهد البائد، وانتقد إدريس تدخُّل قِوى الحُرية والتّغيير في الأداء التنفيذي للحكومة، واعتبر أنّ ذلك أدخل الحكومة في مأزقٍ ومتاهةٍ كبيرةٍ لن تخرج منها إلا بنهاية فترتهم دُون أن يُغيِّروا الواقع.
كانت هذه تفاصيل خبر الشعبي: حكومة حمدوك فشلت فشلاً ذريعا في حل ازمات المواطنين… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.