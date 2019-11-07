الشعبي: حكومة حمدوك فشلت فشلاً ذريعا في حل ازمات المواطنين…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصف حزب المؤتمر الشعبي، وزراء الحكومة الانتقالية بأنهم كوارث، ووصف أداءهم بالضعيف جداً، وقال إنّهم أفلحوا في إطلاق التصريحات الغريبة أكثر من فلاحهم في إنجاز عملهم، وأكّد أنّ حكومة حمدوك فشلت فشلاً ذريعاً في حل أزمات المُواطنين.

وأكّد الأمين السياسي للحزب د. إدريس سليمان حسب “باج نيوز” أمس، أنّ سُوء الإدارة هو سبب استمرار أزمات الخُبز والمُواصلات، والوضع القائم أصبح أكثر سُوءاً مِمّا كان عليه بالعهد البائد، وانتقد إدريس تدخُّل قِوى الحُرية والتّغيير في الأداء التنفيذي للحكومة، واعتبر أنّ ذلك أدخل الحكومة في مأزقٍ ومتاهةٍ كبيرةٍ لن تخرج منها إلا بنهاية فترتهم دُون أن يُغيِّروا الواقع.