قطر تسعى سعياً حثيثاً لرفع اسم السودان من قائمة الارهاب….

الخليج 365:

بَحَثَ نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، والمبعوث الأمريكي للسودان دونالد بوث في العاصمة الأمريكية واشنطن، سُبُل شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

والتقى العطية حسب “باج نيوز” أمس، بمساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية العسكرية كلارك كوبر، وتباحثا المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسُبُل تعزيزها وتطويرها. المادة السابقة الثورية: تعلن رفضها لتصريحات قوى التغيير بشأن تعيين الولاة واعضاء التشريعي…. المقالة القادمة النائب العام يتابع جلسة محاكمة المتهمين في مقتل المعلم احمد الخير…

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