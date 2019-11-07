إتحاد الكرة يؤكد ان الهلال وقع في خطأ إداري كبير

الخليج 365 : قال مصدر باتحاد كرة القدم السوداني ان نادي الهلال وقع في خطأ إداري كبير بخصوص شكواه ضد لاعب هلال كادوقلي إيزي واكد ذات المصدر أن شكوي الهلال مصيرها الرفض بسبب تقديمها بعد ٩٦ ساعه،بعد المباراة وكشف ذات المصدر أنه رغم ان قرار الأستئنافات في شكوي نادي حيدوب ضد اللاعب جاء داعما لشكوى الأزرق الا انها مرفوضه أيضا.

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