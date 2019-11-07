برشلونة يتعثر بالتعادل أمام سلافيا

الخليج 365 :

اقتنص سلافيا براج التشيكي، تعادلًا ثمينًا من أنياب برشلونة، خلال مواجهة الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، التي انتهت بدون أهداف، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، في معقل البارسا “كامب نو”.

وبهذا التعادل رفع برشلونة رصيده إلى 8 نقاط في صدارة المجموعة، ورفع سلافيا براج رصيده إلى نقطتين في ذيل الترتيب.

تهديد الضيوف

ولجأ إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، لطريقة لعب (4-2-3-1)، حيث اعتمد على الثنائي دي يونج وبوسكيتس كمحوري ارتكاز وفيدال أمامها، وجريزمان على الطرف الأيسر، وديمبلي على الطرف الأيمن، وميسي كمهاجم.

أول تهديد في المباراة، كان من الضيوف حيث انطلق مهاجم براجا سوسيك، وسدد كرة تصدى لها حارس برشلونة تير شتيجن ببراعة في الدقيقة 4.

وحرم كولار حارس مرمى سلافيا براج، البرتغالي نيلسون سيميدو من تسجيل الهدف الأول للبارسا في الدقيقة 11.

الحارس يتألق

وكانت أخطر محاولات برشلونة عبر قائده ليونيل ميسي الذي انطلق وسدد كرة قوية، تألق حارس براج كولار في التصدي لها وحولها إلى ركنية في الدقيقة 21.

وكاد ميسي أن يُسجل الهدف الأول للبلوجرانا، حين استلم الكرة من وسط الملعب، وانطلق في منطقة جزاء براج، وسدد كرة اصطدمت بالقائم الأيمن، واكتفى الحارس كولار بالمشاهدة حتى عادت له الكرة في الدقيقة 35.

وواصل الحارس كولار تألقه في التصدي لتسديدات ميسي، وهذه المرة في الدقيقة 43، وحول الكرة إلى ركلة ركنية.

وسجل ستانشيو لاعب سلافيا براج هدف التقدم لفريقه في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

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ومع بداية الشوط الثاني قرر فالفيردي، الدفع بسيرجي روبيرتو بدلا من جوردي ألبا، الذي تعرض لإصابة في أوتار الساق ولم يستطع استكمال المباراة.

وتصدى الحارس كولار لتسديدة من البديل سيرجي روبيرتو في الدقيقة 55، والذي استلم كرة من زميله عثمان ديمبلي، وسدد مباشرة على مرمى براج.

هدف ملغي

ونجح أرتورو فيدال لاعب خط وسط برشلونة في تسجيل الهدف الأول، مستغلا تمريرة من ليونيل ميسي، في الدقيقة 59، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل على الأرجنتيني.

ودفع فالفيردي بالشاب أنسو فاتي بدلا من عثمان ديمبلي، ثم إيفان راكيتيتش بدلا من سيرجيو بوسكيتس في خط الوسط، في محاولة لتنشيط الهجوم، وهز شباك سلافيا براج.

وانطلق البديل فاتي على الطرف الأيسر، ومرر كرة لميسي الذي انطلق في العمق، وسدد على المرمى، لكن كالعادة الحارس كولار يتألق ويتصدى لها ببراعة في الدقيقة 76.

معاناة البرسا

وفشل لاعبو برشلونة في استغلال خطأ كارثي من دفاع براج، حيث وصلت الكرة في النهاية أمام أقدام راكيتيتش في منطقة الجزاء، والذي سدد بقوة بعيدًا عن المرمى في الدقيقة 81.

وظهرت مُعاناة برشلونة في خط الوسط بشكل واضح، حيث لم يتم إمداد الهجوم بأي كرات، مما دفع ليونيل ميسي للعودة إلى الخلف لبناء الهجمات ولكنه عانى من رقابة شديدة.

وعلى الجانب الأخر، لجأ سلافيا براج للضغط العالي على برشلونة، والاعتماد على الهجمات العكسية، وصعب الأمور على أصحاب الأرض.

ومرر راكيتيتش كرة عرضية في منطقة الجزاء في الدقيقة 92، مرت من الجميع وفشل زميله أرتورو فيدال في استغلالها واقتناص هدفا، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.