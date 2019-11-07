تفاصيل جديدة عن أزمة لاعب المريخ نيلسون

شهاب محمد - الخرطوم - السوداز اليوم : كشفت مصادر موثوقة لـ”باج نيوز” عن أنّ لاعب المريخ الغاني نيسلون لازغيلا تسلّم جواز سفره الجديد، وينتظر أنّ يكون في الخرطوم خلال ساعات،وبحسب مصدر مطّلع لـ”باج نيوز” فإنّ اللاعب أبدى رغبته في الاستمرار مع الفريق.وانضم نيسلون إلى المريخ قادمًا من هلال الأبيض بعد نهاية فترته،وشارك اللاعب في مباراةٍ وحيدة منذ توقيعه للمريخ في الانتدابات الصيفية الماضية.

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