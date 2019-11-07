الثورية: تعلن رفضها لتصريحات قوى التغيير بشأن تعيين الولاة واعضاء التشريعي….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت الجبهة الثورية، رفضها لتصريحات قِوى إعلان الحُرية والتّغيير، وتمسُّكها بتعيين ولاة الولايات وأعضاء المجلس التشريعي قبل 17 نوفمبر الحالي، تنفيذاً لمواقيت الوثيقة الدستورية.

وأكّدت “الثورية” في بيانٍ أمس، ضرورة الالتزام بما تمّ الاتفاق عليه في إعلان جوبا، وعدم تعريض عملية السلام الجارية لأيّة هزّة تخلق حَالةً من عدم الثقة وتُأخِّر الوصول لاتفاق السلام، ونوّهت لتمسُّكها بإعلان جوبا وما ورد في المادة ج (3) التي نصّت على إرجاء تكوين المجلس التشريعي وتعيين الولاة لحين الوصول إلى اتفاق سلام، وقالت “قدّم وفد الحكومة في جلسات التفاوُض الأخيرة التماساً لتجاوُز النص المذكور في الفقرة أعلاه وتقدّم بحيثيات لم تقتنع بها الجبهة الثورية”، وأضافت “عليه لم يتم الاتفاق على تجاوُز هذا النص مُطلقاً”، وأكدت الجبهة التزامها ببذل أقصى جُهدٍ للتوصل إلى اتفاق سلام في المواقيت المُتّفق عليها، ورفضها لمُحاولة خرق اتفاق إعلان جوبا لإجراءات بناء الثقة والتمهيد للتفاوض، واعتبرت أنّ التنصل عن هذا الاتفاق يُعيد سياسة النظام السابق في نقض العهود والمواثيق.