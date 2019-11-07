تخفيض رسوم السكن الشعبي وفترة السداد (10) سنوات

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
كشف والي الخرطوم الفريق ركن أحمد عبدون حماد، عن تسهيلات في إجراءات وسداد أقساط السكن الشعبي بالولاية.
والتقى الوالي أمس، عدداً من المُواطنين للنظر في الشكاوى والتظلُّمات المُقدّمة منهم في مجال الإسكان الشعبي والأراضي السكنية والزراعية والشؤون الاجتماعية والذي حُدِّد له الثلاثاء من كل أسبوع.
وأعلن عبدون عن إصدار قرارٍ بتخفيض رسوم السكن الشعبي من (40) ألفاً إلى (30) ألف جنيه مُقابل دفع مقدم (10) آلاف جنيه وسداد المتبقي خلال (10) سنوات بدلاً من (5) سنوات، وقال إنّ هذه الإجراءات تأتي في إطار تّوجُّه ولايته لدعم الشرائح الضعيفة وتأمين مُتطلبات العيش الكريم.
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