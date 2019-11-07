حركة الاصلاح الآن: مشاركة الجيش السوداني في اليمن غير شرعية….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قطع حزب الإصلاح الآن في السودان، يوم الأربعاء، بأن مشاركة الجيش السوداني في حرب اليمن غير شرعية، كونها مخالفة لقوانين البلاد التي تنص على أن أية مشاركة خارجية للجيش ينبغي أن يوافق عليها البرلمان، وهو الأمر الذي لم يحدث عندما قررت الحكومة مشاركتها قبل عامين.

وطالب نائب رئيس الحزب د. حسن رزق، الحكومة بسحب القوات السودانية من اليمن بصورة فورية، وقال في حديثه لــ” باج نيوز”: يجب أن ننسحب اليوم قبل الغد.

مشيرا إلى أن المشاركة من الأساس كانت قراراً خاطئاً، وأن مبررات الدفاع عن الحرمين غير حقيقية، لأن الجنود السودانيون يقاتلون في اليمن وليس السعودية.

ولفت إلى أن الحرمين يدافع عنها مسلمو العالم جميعاً أن وقع عليها عدوان أو أذى وليس مقاتلو السودان وحدهم من يهمهم الأمر.

وأوضح أن الحكومة لن تقدم على سحب القوات السودانية من اليمن خوفاً على أن تتأثر علاقاتها بالمملكة العربية السعودية أو الإمارات، معتبرا ذلك الأمر بأنه إهدار للدم السوداني مقابل حفنة من الأموال، وتساءل: علاقات المملكة ممتازة مع أمريكا ومصر لماذا لم تشاركان معها في حرب اليمن.