شهيد جديد من شهداء الثورة السودانية بالقضارف…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أنضمّ سيف الدين عبد العال “21 عاماً”، يوم الأربعاء، إلى شهداء الثورة السودانية، إثر معاناة طويلة، ناجمة عن إصابة بعبوة غاز في الرأس أثناء مواكب 30 يونيو، بالقضارف “شرقي السودان”.

ومن المقرر أن يتم مواراة جثمان الشهيد بولاية القضارف.

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