هل يلجم حمدوك جنون الدولار؟!!

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

ليس هناك سلعة استعصت على الثبات والاستقرار فى سعرها كالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني الذي شهد بدوره اكبر عملية تدهور في قيمته لم تحدث منذ ان بزغ فجر الاستقلال وقامت التجارة الحديثة بين الدول وشهد العالم عمليات الصادر والوارد وكانت هناك عملات تمثل المرجع فى التعامل .

كثر جدا الحديث فى اوقات مختلفة عن تدابير حكومية لمحاصرة ارتفاع سعر الصرف ولوضع حد للانهيار المستمر والغير متوقف فى قيمة جنيهنا الذى كاد ان يصبح من اضعف العملات ، ولم يعد المستثمرون الوطنيون والاجانب فى مامن على استثماراتهم ورؤوس اموالهم وهم يرون الاوضاع تزداد سوءا شهرا بشهر وهذا ما لايطمئن اى جهة للعمل فى هذا الوسط المتقلب .

وقد تابع الناس هذا التدهور وسياسات النظام البائد التى يقول انه لجا اليها للمعالجة ولكن كانت النتيجة فى كل مرة صفر كبير ويحصد الناس المزيد من الفشل والحسرة ويزداد تهاوى الجنيه حتى اصبح اليوم فى وضع لم يشهده فى كل العهود ، وقد تحدث الناس عن كذب النظام السابق فى ادعائه البحث عن علاج للازمة واعتبروه هو سبب البلاء وان الامور لا يمكن ان تنصلح دون زواله اذ ان اركانه ورموزه غارقون فى الفساد عاملون دوما على عرقلة اى جهود للمعالجة والتصحيح لكن وقد سقط النظام وتشكلت الحكومة الجديدة فيفترض ان تكون مراكز الفساد قد حوصرت ومواقع التلاعب والاضرار بالاقتصاد الوطنى قد كشفت ولكن هاهو الشهر السادس لازالة الطاغية يشارف على النهاية والاوضاع تزداد سوءا ومشاكل الاقتصاد تزداد تعقيدا .

ولنطلع على مجريات الاحداث فى السوق دعونا نقرأ الخبر ادناه نقلا عن صحيفة الانتباهة (الموقع الالكترونى) ، يقول الخبر :

كشف متعاملون فى تجارة العملة عن ارتفاع كبير في أسعار الدولار بالسوق السوداء خلال معاملات اليوم. وتم تداول الدولار بـ (٨٠) جنيهاً. وأبلغ تاجر عملة (الانتباهة أون لاين) أن الأيام القادمة ستشهد مزيداً من الارتفاع بسبب الطلب العالي على العملات الأجنبية مع قلة المعروض في السوق. وجري تداول الريال السعودي بسعر (٢١.٢٠٠) جنيهاً للشراء و(٢١.٥٠٠) جنيهاً للبيع، الدرهم (٢٢) جنيهاً للشراء و(٢٢.٢٠٠) للبيع ، وبلغ الاسترلينى (٩٥) و (٩٦) جنيهاً للشراء والبيع والدولار (78.٥٠٠) للشراء و(٨٠) جنيهاً للبيع واليورو (٨٥) جنيهاً للشراء (٨٦) للبيع.

هاهو السوق يشتعل ويبلغ سعر الصرف حدا غير مسبوق لم يصل اليه من قبل فهل تستطيع اجراءات الحكومة ان تضع حدا لهذا الجنون ام ان الامور قد خرجت عن السيطرة ولن يستطبع حمدوك لجم سعر الصرف ؟ كل شيء فى هذا البلد وارد .