لجنة الانضباط توقف حارس المريخ منجد النيل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أوقفت لجنة الانضباط حارس مرمى المريخ منجد النيل (4) مباريات تبدأ من تاريخ إيقافه. وغاب اللاعب عن مباريات فريقه أمام هلال ومريخ الفاشر والخرطوم الوطني ليتأكد غيابه عن الديربي في الجولة العاشرة من المسابقة في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

وكانت اللجنة قد أوقفت بكري المدينة ستة أشهر و(10) مباريات ليكون منجد ثاني لاعب تعاقبه اللجنة في الموسم الحالي. المادة السابقة السودان يشارك بالملتقى الاقتصادي الهندي الافريقي بالقاهرة

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