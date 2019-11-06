السودان يشارك بالملتقى الاقتصادي الهندي الافريقي بالقاهرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يشارك السودان بوفد برئاسة الأستاذ محمد علي عبد الله وكيل وزارة الصناعة والتجارة في أعمال الملتقى الاقتصادي والتجاري لجمهورية الهند مع دول غرب آسيا وشمال إفريقيا الذي يعقد حاليا بالقاهرة على المستوى الوزاري. ويهدف الملتقى للتحاور وتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية والشراكة بين رجال الأعمال والحكومات ورجال الأعمال فيما بينهم، ودول غرب آسيا وشمال إفريقيا. واستعرض وكيل الصناعة والتجارة لدى مخاطبته الملتقى، التطورات التي حدثت مؤخرا بالسودان، مشيرا إلى أن الثورة السودانية المجيدة فتحت الأبواب مجددا للتعاون الدولي والإقليمي مع العالم، وثمن السودان الدور المحوري الذي تلعبه حكومة الهند في إفريقيا والخطوات التي اتبعتها بتقديم العديد من الميزات التفضيلية لإفريقيا من ناحية التمويل وتخفيض القيود الجمركية لبعض السلع الواردة من إفريقيا للهند، معربا عن شكره لحكومة الهند على تمويل العديد من المشروعات للقطاع الخاص السوداني عبر بنك التجارة والتصدير الهندي (EXIM bank) . الجدير بالذكر أن وفد السودان عقد جلسة مباحثات ثنائية مع وزير الصناعة والتجارة الهندي والوفد المرافق له تم من خلالها الاتفاق على تفعيل وتنشيط الاتفاقيات الثنائية في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعات الصغيرة التي وقعت منذ العام 2000م والدفع بالعملية التجارية والاستثمار، بجانب خلق مزيد من الفرص والمنح والتدريب والتأهيل التقني والأكاديمي والعمل سويا للاستفادة من الموارد الطبيعية التي يتمتع بها السودان وموارد الهند كسوق كبير واعد للمنتجات السودانية حيث تملك رأس المال والتكنولوجيا. واتفق الجانبان على تفعيل مجلس رجال الأعمال المشترك بين البلدين وتوطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتحويلية بالسودان لخلق قيمة مضافة للمنتجات السودانية، بجانب نقل تجربة الهند في إنشاء المدن الصناعية وتسهيل عملية التبادل التجاري والنقدي والمصرفي دون دخول أطراف ثالثة، ومساندة السودان في رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب وانفتاح الهند على مناقشة قضايا الديون على السودان. من جانبه أمن وزير الصناعة والتجارة الهندي على دعم السودان وتفعيل الاتفاقيات التجارية الصناعية الثنائية وتنشيط أعمال اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين والعمل مع السودان لزيادة التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات ونقل التكنولوجيا الهندية للسودان وإيجاد فرص للتأهيل والتدريب للسوداني.