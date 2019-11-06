أبّشر يلتقي بغرفة عمليات صادر الماشية السودانية

الخليج 365 :

التقى الدكتور علم الدين عبد الله أبشر وزير الثروة الحيوانية والسمكية بمباني الوزارة اليوم بغرفة عمليات صادر الماشية السودانية برئاسة د خالد المقبول الذي أوضح عقب الاجتماع أن تكوين الغرفة تم بعد وقف صادر الماشية. وقال إن الهدف من تكوينها حصر الضرر والمتضررين للسعي في جبر الضرر وكذلك تقديم يد العون للحكومة الانتقالية لتسريع الإجراءات للخروج من هذا النفق. وأشار المقبول إلى أن الغرفة أكدت قيام شراكة حقيقية مع الوزارة لاحتواء و إزالة الاشتباه في البؤر الصغيرة، لافتا إلى إن الاجتماع تطرق إلى الصعوبات التي تواجهم خاصة صادارات الإبل للسوق المصري والسعودي. وأضاف أن الغرفة أكدت أن الماشىة السودانية سليمة من الأمراض وكل أهل السودان يتمتعون بألبانها ولحومها، وزاد أن الحيوان يتحرك حسب الضوابط الموروثة منذ أكثر من قرن من الزمان وأن الخدمة البيطرية عريقة. وامتدحت الغرفة دور الطبيب البيطري وسعيه الدؤوب في السيطرة على الأمراض، كما أشار إلى تأكيد الغرفة تعاونها مع الوزارة بتنظيم القطاع وترتيبه في المستقبل والعمل على حل مشكلة انسياب صادر الماشية بالبلاد.