الهلال يتجاوز عقبة ضيفه أهلي الخرطوم

الخليج 365 : فاز الهلال الخرطوم على ضيفه أهلي الخرطوم بهدفين دون مقابل في المباراة التي جرت مساء اليوم”الأربعاء” ضمن المرحلة الثامنة من منافسة الدوري الممتاز،وألحق الهلال بضيفه أهلي الخرطوم الهزيمة الرابعة في منافسة الدوري الممتاز.وأحرز أهداف الهلال كلاً من أطهر الطاهر”38″، ونزار حامد”85″،واستعاد”الأزرق” بالنتيجة صدارة الدوري الممتاز بعدما حصد النقطة الـ”19″، أمّا أهلي الخرطوم فتوقّف في محطة الـ”5″ نقاط. المادة السابقة إستقرار أسعار الخُضروات والفواكه بالأسواق المقالة القادمة أبّشر يلتقي بغرفة عمليات صادر الماشية السودانية

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