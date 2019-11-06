ناشط سوداني يثير ضجة واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي بعد إساءته للداعية الراحل “محمد سيد حاج” داعياً لمحاربة صوته

أثار ناشط سوداني بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” غضب وضجة واسعة في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بعد دعوته لمحاربة صوت الداعية السوداني الشهير الفقيد “محمد سيد حاج” في المركبات العامة، لأنه يسبب “تلوث سمعي” للأذن السودانية، على حد قوله.

وكتب “مصعب يوسف” على صفحته ( التلوث السمعي الذي احدثه هذا الرجل للأذن السودانية ثلاثون سنة أخرى ليست كفيلة بازالة نصفه).

مضيفاً :(حاربوا صوته في الحافلات العامة لنشفى).

مما أثارت هذه التغريدة حفيظة أعداد كبيرة من رواد المواقع التواصل الاجتماعي الذين شنوا عليه إنتقادا لاذعاً، ليعود بعدها ويحذف المنشور مع تمسكه بما قال.

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وبدأ “مصعب” في بعض منشوراته مدافعاً عن الفكر الجمهوري الذي كان يتزعمه الأستاذ “محمود محمد طه” الذي حكم عليه بالردة، إذ كتب على صفحته في ٩ أكتوبر الماضي ( عالم بتخلط بين محمود محمد طه، ومحمد طه محمداحمد ويتكلمو عن الفكر الجمهوري).

فيما سخر في نكتة عن سؤال العرب لرائد الفضاء الاماراتي بعد عودته للأرض عن كيف أدى الصلاة في الفضاء.

ويحظى الداعية الراحل “محمد سيد حاج” بقبول واسع في أوساط المجتمع السوداني، التحق الشيخ بكلية الشريعة جامعة أمدرمان الإسلامية، وفي أيام الدراسة كان له بعض النشاط في الجامعة وكان يتكفل بالرد علي الأحزاب العلمانية وأصحاب المدارس التجديدية.

تخرج من الجامعة في عام 1998 م ثم أكمل التعليم العالي و أكمل دراسة الماجستير والبحث الذي كان بعنوان (انفرادات ابن تيمية الفقهية عن الأئمه الأربعة) إلا أن المنية وافته في حادث سير أليم في العام ٢٠١٠ قبل منحه درجة الماجستير.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)