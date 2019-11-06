والي شمال دارفور ينفي استياء حكومته من زي حمدوك وقال :(دة عندكم في الخرطوم)

نفى اللواء مالك الطيب والي ولاية شمال دارفور المكلف الأنباء حول استياء في قيادات القوات المسلحة من الزي الذي ارتداه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك (قميص نص كم أبيض) وتفقد من خلاله طابور الشرف العسكرى الذي أقيم له ساعة وصوله مطار الفاشر يوم الاثنين .

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واعتبر مالك في تصريحات بحسب ما اوردتها صحيفة (اليوم التالي) قال فيها مستنكراً: “دا شنو دا؟ ما عندنا استياء في الفاشر من ” زي” رئيس الوزراء، الا كان الاستياء دا عندكم في الخرطوم، والعسكريين ما بقولوا كلام زي دا، تفقد طابور الشرف حق من حقوقه، واللبس مسألة شخصية يحددها هو”.

وكانت صحيفة المجهر الصادرة في الخرطوم صباح اليوم قد اوردت خبراً على لسان مصادر عسكرية قالت إن هناك استياء كبيرا لدى قيادات عسكرية من الزي غير الرسمي الذي ارتداه رئيس الوزراء لتفقد طابور الشرف الذي أقيم له بالفاشر وقرنته بتهديد عدم إقامة طابور الشرف في الزيارات القادمة، قبل ان تنقل مصادر صحفية متطابقة نفي المتحدث الرسمي للقوات المسلحة رغبتهم في التمرد على قيادات الحكومة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)