التاريخ: 06-نوفمبر-2019
3 مشاهدة
نفى اللواء مالك الطيب والي ولاية شمال دارفور المكلف الأنباء حول استياء في قيادات القوات المسلحة من الزي الذي ارتداه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك (قميص نص كم أبيض) وتفقد من خلاله طابور الشرف العسكرى الذي أقيم له ساعة وصوله مطار الفاشر يوم الاثنين .
واعتبر مالك في تصريحات بحسب ما اوردتها صحيفة (اليوم التالي) قال فيها مستنكراً: “دا شنو دا؟ ما عندنا استياء في الفاشر من ” زي” رئيس الوزراء، الا كان الاستياء دا عندكم في الخرطوم، والعسكريين ما بقولوا كلام زي دا، تفقد طابور الشرف حق من حقوقه، واللبس مسألة شخصية يحددها هو”.
وكانت صحيفة المجهر الصادرة في الخرطوم صباح اليوم قد اوردت خبراً على لسان مصادر عسكرية قالت إن هناك استياء كبيرا لدى قيادات عسكرية من الزي غير الرسمي الذي ارتداه رئيس الوزراء لتفقد طابور الشرف الذي أقيم له بالفاشر وقرنته بتهديد عدم إقامة طابور الشرف في الزيارات القادمة، قبل ان تنقل مصادر صحفية متطابقة نفي المتحدث الرسمي للقوات المسلحة رغبتهم في التمرد على قيادات الحكومة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر والي شمال دارفور ينفي استياء حكومته من زي حمدوك وقال :(دة عندكم في الخرطوم) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.