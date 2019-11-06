شركة المواصلات: تكوين لجنة لتحديد تعرفة جديدة للمواصلات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت شركة المواصلات العامة عن إتجاه لتكوين لجنة لتحديد تعرفة جديدة مُجزية للمواصلات للحد من تقسيم وتجزئة التعريفة من قبل بعض السائقين، في وقت أكدت فيه وضع خطة لمجابهة تجزئة خطوط النقل.

وقال عباس الكردي المدير العام للشركة في تصريح لـ(smc) أن هنالك تحايُل من قبل بعض سائقي الحافلات من خلال تجزئتهم لخطوط النقل، مشيراً إلي أن اللجنة ستعمل علي إلزام سائقي الحافلات بالتعرفة الجديدة، مضيفاً أن الغرفة ستُخصص (100) مراقب من منسوبيها لمراقبة خطوط النقل ومحطات الوقود.

وأوضح الكردي أن البصّات القادمة من دولة قطر ويبلغ عددها (240) بص سيتم شحنها الإسبوع القادم، كاشفاً عن تأهيل عدد كبير من البصّات المُعطّلة لتساعد في حل ضائقة المواصلات.