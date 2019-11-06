الهلال يعلن تشكيلته أمام الأهلي الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعلن المدير الفني للهلال صلاح أحمد آدم التشكيلة التي سيلعب بها أمام أهلي الخرطوم في بطولة الدوري الممتاز مساء اليوم”الأربعاء”. وضمت القائمة كلاً من جمال سالم، أطهر الطاهر، محمد المعتصم، عبد اللطيف بوي، فارس عبد الله، أبو عاقلة عبد الله، محمد دراج، سليم محمد، صهيب الثعلب،وسيقود الهجوم كلاً من وليد الشعلة، ومحمد موسى الضي،ويملك الهلال في جعبته”16″ نقطة، وفي المقابل يملك الأهلي الخرطوم”5″ نقاط،ويسعى الهلال إلى استعادة الصدارة التي نالها الأمل عطبرة في المرحلة السابقة بعد وصوله إلى النقطة”18″.

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