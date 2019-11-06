تفاصيل زيارة وزير الصناعة لمصنع سكر الجنيد

وصف وزير الصناعة والتجارة الأستاذ مدني عباس مدني أن صناعة السكر تعد صناعة استراتيجية للدولة، مشيرا لإتخاذ الاجراءات والخطوات الممكنة للنهوض بهذا القطاع الهام .

وقال الوزير لدى تدشينه اليوم الاربعاء موسم الانتاج بمصنع سكر الجنيد إن المصنع يعد من اقدم مصانع السكر بالبلاد، مشيرا إلى حلحلة وتذليل العقبات والمشاكل التي تواجه المزارعين والعمال بالمصنع .

واكد مدني بحسب (سونا) اهتمام الوزارة بتحقيق المطالب المشروعة للمزارعين والعاملين بالمصنع بجانب تحسين البيئة والظروف المناسبة لتطوير صناعة السكر بالسودان.

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من جهته أكد مدير مصنع سكر الجنيد م. محمد بله الحسين أن موسم الانتاج للعام (2019 – 2020م) يستهدف طحن 710 ألف طن قصب لانتاج 67 ألف طنا من السكر.

من جانبه اكد م. محمد بله الحسين مدير مصنع سكر الجنيد إكتمال الإستعدادت والترتيبات الفنية والإدارية كافة لإنتاج موسم العام (2019 – 2020م) .

ولفت الانتباه إلى أن مشكلة عدم توفر الوقود يمثل عائقا في ترحيل القصب من المشروع إلى المصنع مطالبا بتوفير الكمية الكافية للجازولين لتحقيق الخطة الموضوعة لانتاج هذا العام .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)