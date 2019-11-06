استجابة فورية لوقاية النباتات وإرسال فريق فني لكسلا لفحص المبيدات

التاريخ: 06-نوفمبر-2019
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بعثت إدارة وقاية النباتات الاتحادية أمس الثلاثاء، بفريق فني لولاية كسلا لأخذ عينات من مبيدات زراعية بمنطقة “ود الحليو” للتحقق بشأنها.
وأبلغ مزارعون بالمنطقة (التيار ) أن إدارة وقاية النباتات بالمحلية باعتهم مبيدات منتهية الصلاحية، وأكدوا أنه تم فتح بلاغ ضد الوقاية بالشرطة وحجز الكميات موضوع البلاغ.
وقال مدير إدارة المبيدات المهندس أحمد حسن، بحسب (التيار )، أن فريق فني سيصل لولاية كسلا اليوم الأربعاء لأخذ عينات من المبيدات الموجودة بمخازن الوقاية لفحصها بمعمل مجلس المبيدات بود مدني، للتحقق بشأنها، وذكر أن هذا المعمل هو الجهة الوحيدة المعترف بها لفحص المبيدات وتحديد صلاحيتها، في استجابة فورية لما نشرته (التيار ) أمس، على لسان مزارعين ببيعهم مبيدات منتهية الصلاحية، واعتبر حسن أن مصطلح “مبيدات فاسدة” غير دقيق لجهة، وأضاف فنيا لا يعتبر المبيد فاسدا بانتهاء الصلاحية الموضحة على ديباجة العبوة، مؤكدا أنه سيتم فحص المادة الفعالة لتحديد مدى صلاحية المبيد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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