استقرار أسعار الخُضروات والفواكه بالأسواق

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كشفت جولة ميدانية بأسواق الخرطوم، عن استقرار أسعار الخُضروات بشكلٍ عامٍ، فيما شهدت الفلفية والطمام زيادة ملحوظة، حيث أوضح التاجر الحر عبد الرحمن أنّ سعر كيلو الطماطم تراوح بين 40 – 50 جنيهاً، فيما بلغ سعر الصفيحة منه 600 جنيه، مشيراً إلى أن سعر كيلو البطاطس تراوح بين 35 – 40 جنيهاً، بينما بلغ كيلو الأسود 30 جنيهاً، أما الليمون فشهد تراجُعاً في الأسعار، حيث بلغ الكيلو منه 30 جنيهاً، بينما تراوح سعر قطعة العجور بين 10 – 15 جنيهاً، فيما وصل الجوال منه بـ600 جنيه، وكشف عن ارتفاع سعر الفلفلية، حيث بلغ الكيلو منها 120 جنيهاً، أما كيلو الجزر فبلغ 120 جنيهاً، بينما وصلت ربطة الجرجير الصغيرة 10 جنيهات والكبيرة 100 جنيه، أما البصل الأخضر فبلغ سعر الربطة الصغيرة بين 20 – 21 جنيهاً والربطة الكبيرة بلغت 200 جنيه، أما سعر الرجلة فتراوح بين 10 – 15 جنيهاً، مُشيراً لارتفاع أسعارها بسبب إصابتها بالغرق الذي أدى إلى تلف كميات منها، موضحاً أنّ سعر القَرعة الكبيرة تراوح بين 100 – 200 جنيه، بينما وصل سعر الشريحة 20 جنيهاً، أما كيلو الكوسة 50 جنيهاً، لافتاً إلى أن الربطة الصغيرة من الخضرة بلغ 5 جنيهات، بينما بلغ سعر الثلاث ربط منها 10 جنيهات، لافتاً إلى أن كيلو البامية بلغ 80 جنيهاً وسعر القفة الصغيرة 200 جنيه.

وأوضح الحر بحسب (الصيحة) أنّ السوق يشهد إقبالاً جيداً من المواطنين لتوافر السيولة لدى المواطنين، واواصل الحر حديثة مشيراً إلى استقرار أسعار الفواكة بشكلٍ عامٍ، مبيناً أنّ سعر دستة القريب تراوحت بين 220 – 240 جنيهاً، بينما تراوح دستة البرتقال بين 30 – 40 جنيهاً، أما كيلو الجوافة فبلغ 40 جنيهاً، وكيلو الموز تراوح بين 30 – 40 جنيهاً، كاشفاً عن ارتفاع سعر المانجو، فيما شهدت ندرة بالأسواق فتراوح سعر الدستة منها بين 150 – 180 جنيهاً، أما القطعة من الشمام فبلغت 30 جنيهاً، بينما وصل سعر قطعة التفاح لـ20 جنيهاً والدستة منها 200 جنيه، أما كيلو العنب فبلغ 200 جنيه، وكيلو الكمثري 300 جنيه، وقطعة البطيخ فتراوح بين 20 -80 جنيهاً، والقطعة من الرمان تراوحت بين 10 – 30 جنيهاً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)