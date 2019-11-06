87 ملف تغول على ميادين بالخرطوم أمام القضاء

كشف المدير العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم د. آدم كبير، عن وجود 87 ملفاً بالقضاء خاصاً بتغول بعض الجهات والأفراد على الميادين، مؤكداً استمرار المجلس في متابعة كل درجات التقاضي حتى تعود الميادين المسلوبة.

وأشار كبير خلال مخاطبته مراسم قرعة الأندية المشتركة والتي ينظمها تجمع روابط الناشئين بالولاية، إلى هيكلة جهاز الناشئين بالولاية، الذي كان واجهة للحزب البائد وأداة لتنفيذ الحشود واللقاءات.

وقال إن المجلس في سبيل إعادة جهاز الناشئين لمهمته الأساسية استعان بكفاءات الخدمة المدنية لإدارة ملفات الناشئين بالمحليات لقطع الطريق أمام التدخلات السياسية التي كانت تمارس خلال العهد البائد.

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وأكد كبير تمثيل 46 بالمئة من الشباب لمجمل سكان ولاية الخرطوم بواقع أربعة ملايين وستمئة ألف نسمة من عدد سكان الولاية حسب إحصائية المجلس.



وتعهد المدير العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بالولاية، بأن يكون معيار المشاركات الخارجية الرياضية خلال الفترة المقبلة هو الكفاءة والمقدرة دون النظر للانتماءات السياسية.

من جانبه، أعلن معتمد محلية الخرطوم اللواء ركن (م) صبري بشري حسن الشاذلي، عن وضع قضايا الشباب على قمة أولويات المحلية خلال موازنة العام المالي 2020، كأحد المرتكزات المهمة والتي تعول عليها الدولة خلال الفترة الانتقالية.

وشدد بحسب (الشروق) على التزام المحلية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة بإنارة وتنجيل عدد من الملاعب الخاصة بالناشئين بعد توفيق أوضاعها وتسجيلها، فضلاً عن مواصلة إيقاف التعديات على الميادين.

وحيا المعتمد شباب منطقة العشرة وإسهامهم في الثورة السودانية ومقابلته للرصاص بصدور عارية في بطولة يندر تواجدها في عالمنا اليوم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)