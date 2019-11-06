مقتل شاب داخل منزله والقبض على المتهم خلال 48 ساعة

جريمة قتل بشعة شهدتها احدى مناطق حلفا جوار القرية 3 عندما تم العثور على جثة شاب في العقد الثاني من عمره مقتولا بطعنة سكينوتركه سابحاً في دمائه وعندها تم ابلاغ الشرطة بواسطة المواطنين وهرع تيم من الشرطة والمباحث الى موقع الجريمة تحت اشراف تام من سعادة المقدم مدير شرطة حلفا بالانابة حسن آدم وتم اتخاذ كل الاجراءات القانونية والفنية اللازمة وبعد تطويق موقع الجريمة تم التصوير والتحريز ورفع البصمات.

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اخذت الجثة الى المشرحة بامر من النيابة والاورنيك الجاني. كما باشرت شرطة المباحث البحث والتحري الفوري وخلال 48 ساعة من وقوع الجريمة تم القبض على المتهم قبل ان يتمكن من الهروب خارج حلفا.

وبحسب الدار اقر المتهم بالجريمة وسجل اعترافاً قضائيا وارشد عن الاداة المستخدمة وتم تدوين بلاغ تحت المادة 130 من القانون الجنائي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)