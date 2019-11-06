التاريخ: 06-نوفمبر-2019
113 مشاهدة
جريمة قتل بشعة شهدتها احدى مناطق حلفا جوار القرية 3 عندما تم العثور على جثة شاب في العقد الثاني من عمره مقتولا بطعنة سكينوتركه سابحاً في دمائه وعندها تم ابلاغ الشرطة بواسطة المواطنين وهرع تيم من الشرطة والمباحث الى موقع الجريمة تحت اشراف تام من سعادة المقدم مدير شرطة حلفا بالانابة حسن آدم وتم اتخاذ كل الاجراءات القانونية والفنية اللازمة وبعد تطويق موقع الجريمة تم التصوير والتحريز ورفع البصمات.
اخذت الجثة الى المشرحة بامر من النيابة والاورنيك الجاني. كما باشرت شرطة المباحث البحث والتحري الفوري وخلال 48 ساعة من وقوع الجريمة تم القبض على المتهم قبل ان يتمكن من الهروب خارج حلفا.
وبحسب الدار اقر المتهم بالجريمة وسجل اعترافاً قضائيا وارشد عن الاداة المستخدمة وتم تدوين بلاغ تحت المادة 130 من القانون الجنائي.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل شاب داخل منزله والقبض على المتهم خلال 48 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.